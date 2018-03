Union-Trainer Hofschneider ruft Endspiel-Wochen aus

Die Zweitligapartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Union Berlin verspricht besondere Brisanz. Am Freitag (18.30 Uhr) brauchen beide Mannschaften auf dem Betzenberg dringend drei Punkte. Der FCK ist Tabellenletzter, hat aber noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Union muss siegen, um seine Position im Rennen um Platz drei verbessern zu können.

Union-Trainer André Hofschneider hat für die letzten zehn Spieltage der Saison praktisch Endspiel-Wochen ausgerufen. «Wir sagen, jedes Spiel ist für uns ein Endspiel. Jede Partie wollen wir gewinnen. Wir wollen in jedem Spiel so eine Mentalität an den Tag legen wie zu Hause gegen Düsseldorf», erklärte der Coach. Beim 3:1-Erfolg gegen den damaligen Spitzenreiter hatte Union seine bislang beste Leistung im zweiten Halbjahr gezeigt.