dpa

Zalando will fünf Prozent des europäischen Modemarktes

Der Modehändler Zalando hält nach einem Gewinnrückgang 2017 an seinen Wachstumszielen fest. «Wir haben den Ehrgeiz, fünf Prozent Marktanteil zu erreichen», sagte Co-Vorstandschef Rubin Ritter am Donnerstag bezogen auf den europäischen Modemarkt. Derzeit liege der Anteil bei 1,3 Prozent. Für das laufende Jahr kündigte Zalando an, in zwei weiteren europäischen Ländern an den Start zu gehen - aktuell sind es 15. Zudem kommen im März Kosmetikprodukte ins Sortiment, den Kunden sollen Angebote noch stärker individuell zugeschnitten präsentiert werden.

Für 2018 peilt Zalando erneut ein Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent an, nachdem es im Vorjahr einen Zuwachs von 23,4 Prozent auf knapp 4,5 Milliarden Euro gegeben hatte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll demnach bei 220 bis 270 Millionen Euro liegen - nach 215 Millionen 2017.

Zalando investierte im vergangenen Jahr rund 244 Millionen Euro überwiegend in die eigene Logistikinfrastruktur. Das drückte auch auf den Nettogewinn, der von 120,5 auf knapp 102 Millionen Euro sank.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. März 2018 10:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen