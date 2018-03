dpa

Moculescu bringt BR Volleys weiter: Unter Europas Top 12

Berlin (dpa) - Stelian Moculescu war zum Scherzen aufgelegt. «Ich wünsche mir jetzt ein Freilos für uns», erklärte der neue Trainer der Berlin Volleys, nachdem seine Mannschaft durch einen 3:2-Sieg über Jastrzebski Wegiel (Polen) als einer der besten Vorrundendritten die K.o.-Runde der Champions League erreicht hatte. Zum fünften Mal in den jüngsten sechs Jahren stehen die BR Volleys damit im Kreis der Top 12 Europas. Die Playoff-Phase in der Königsklasse beginnt am 13. März, ausgelost werden die Spiele am Freitag in Luxemburg.

Freilose wird es dort nicht geben. Im Gegenteil. Moculescu weiß: «Jetzt kommen auf uns die richtig starken Gegner zu.» Aber beim deutschen Meister ist nur 16 Tage nach dem Trainerwechsel von Youngster Luke Reynolds zu Routinier Moculescu das Selbstvertrauen zurück. Außenangreifer Robert Kromm, der gegen Jastrzebski sehr früh für den unter Rückenschmerzen leidenden Adam White auf das Feld kam, stellt fest: «Unsere Formkurve geht wieder nach oben.»

Moculescu jedoch sieht noch brachliegendes Potenzial bei seinen Spielern. «Noch haben wir in der Annahme zu viele Hänger. Wenn wir das in den Griff kriegen, sind wir einen wichtigen Schritt weiter», bemerkte der 67-Jährige.

Gegen Jastrzebski spielte den Berlinern auch in die Karten, dass die Polen nach ihrer 2:1-Satzführung bereits den zweiten Platz in der Gruppe und damit die direkte Qualifikation für die K.o.-Runde vorzeitig sicher hatten. «Dass dann bei einer Mannschaft die Spannung etwas nachlässt, das kann passieren», sagte Kromm.

Die BR Volleys nutzten das Nachlassen des Gegners konsequent aus. Paul Carroll (18), Graham Vigrass (14) und Kromm (12) holten die meisten Punkte für die Volleys. Auch Liga-Kontrahent VfB Friedrichshafen, viele Jahre der Club von Moculescu, ist in der Playoff-Phase dabei.

