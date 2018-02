dpa

BER-Schallschutz auch zu Start 2020 nicht abgeschlossen

Trotz jahrelanger Verzögerung beim Flughafenbau werden nach Erwartungen der Fluglärmkommission zum Start des neuen Hauptstadtflughafens BER nicht alle Anwohner Schallschutzfenster haben. «Ich fürchte, dass der bauliche Schallschutz bis zum Oktober 2020 nicht komplett abgearbeitet ist», sagte der neue Vorsitzende Carl Ahlgrimm nach einer Sitzung der Anrainer-Vertretung am Mittwoch in Schönefeld. Ein Teil der Anwohner beantrage keinen Schallschutz, etwa weil sie keine Bauarbeiten in ihrem Haus wollen oder weil sie auf bessere Leistungen in der Zukunft hoffen. Andere gäben die finanzielle Entschädigung für anderes aus - von der Weltreise bis zum Auto.

Bis Dezember hatten nach Unternehmensangaben 92 Prozent der berechtigten Anwohner im Umland Anträge gestellt. Sie betreffen 21 200 der insgesamt berechtigten 26 000 Wohnungen. Für rund 12 500 davon hat der Flughafen erklärt, die Handwerkerrechnungen zu übernehmen, wenn sie Schallschutzfenster, Dämmungen und Lüfter einbauen lassen. Für gut 6300 Wohnungen überweist der Flughafen dagegen aufgrund einer Kappungsgrenze eine Entschädigung. Hier entscheiden die Eigentümer selbst, was sie mit dem Geld machen.

