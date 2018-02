dpa

Merkel begrüßt runden Tisch in Essen

In der Debatte über den Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel begrüßt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Einrichtung eines runden Tischs zur Lösung der Probleme. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch, die Kanzlerin sehe den Einsatz von Ehrenamtlichen zur Verteilung von Lebensmitteln für Bedürftige mit «größtem Respekt». Das habe sie auch in einem Telefongespräch mit dem Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) deutlich gemacht.

«Ein bedürftiger Mensch ist ein bedürftiger Mensch», sagte Seibert. Die Staatsangehörigkeit sei dafür keine Richtschnur. Beispiele in anderen Städten könnten eventuell für Essen hilfreiche Hinweise geben, wie das Problem angegangen werde. Entscheidungen müssten vor Ort getroffen werden. Allerdings sei zu klären, welche Hilfe von außen gegeben werden könne. Dies sei auch Aufgabe des runden Tischs.

Die Essener Tafel stellt neue Berechtigungen zum Empfang von Lebensmitteln seit dem 10. Januar vorübergehend nur noch für Bürger mit deutschem Ausweis aus. Begründet wird dies mit einem hohen Ausländeranteil, weshalb sich etwa viele ältere Menschen nicht mehr wohlfühlten und das Hilfsangebot nicht mehr wahrnähmen.

Merkel hatte daran deutliche Kritik geäußert: «Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Das ist nicht gut», sagte sie am Montag in einem RTL-Interview. Seibert sagte, die Kanzlerin verfolge weiterhin «sehr interessiert», wie man in Essen mit den Herausforderungen umgehe.

