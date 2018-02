dpa

Jeder sechste Berliner von Armut bedroht

Rund jeder Sechste in Berlin ist statistisch betrachtet von Armut bedroht. Der Anteil der armutsgefährdeten Bevölkerung stieg in den vergangenen Jahren leicht an - auf nun 16,6 Prozent. Das geht aus dem Regionalen Sozialbericht 2017 hervor, den das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch vorgestellt hat. Besonders groß ist das Risiko demnach etwa bei Langzeitarbeitslosen, Alleinerziehenden und Kindern. Die bisherigen Maßnahmen - vor allem des Bundes - zur Bekämpfung von Kinderarmut seien unwirksam, kommentierte Susanne Gerull von der Landesarmutskonferenz. In Berlin gilt man als armutsgefährdet, wenn man monatlich weniger als 923 Euro verdient - und als arm bei weniger als 769 Euro.

