Seniorenbeirat rät zur Anschaffung von Notfalldose

Der Seniorenbeirat im Landkreis Oder-Spree wirbt für die Anschaffung einer Notfalldose mit wichtigen Informationen über ältere Patienten. Die zehn Zentimeter hohe Dose, die Rettungssanitäter oder Notärzte beim Einsatz die Arbeit erleichtert, enthält zum Beispiel die Angaben zum Hausarzt, die Versicherungsnummer sowie Kontaktdaten von Angehörigen. Darüber hinaus sind Hinweise auf Medikamente, Allergien und Vorerkrankungen möglich. Jeder Bürger sollte dieses Hilfsmittel zur Vorsorge im Hause haben, sagt Hans-Christian Karbe, Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates. Damit Helfer sie rasch finden gilt die Empfehlung, sie im Kühlschrank aufzubewahren.

Notfalldosen gibt es seit 2014. Inzwischen sind sie nicht nur in vielen Apotheken des Landkreises, sondern auch im Kreis-Sozialamt in Beeskow, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde und Erkner sowie in der Fahrbibliothek Oder-Spree zu bekommen. Eine Dose kostet zwischen ein und vier Euro. Einige Gemeindeverwaltungen oder Seniorenbeiräte geben die grün-weiße Plastikdose auch kostenlos an interessierte Bürger ab. Das enthaltene Informationsblatt muss vom Nutzer ausgefüllt werden. Die beiden Aufkleber sollten innen an der Wohnungs-Eingangstür sowie außen an der Kühlschranktür angebracht werden, um die Retter auf die Dose aufmerksam zu machen.