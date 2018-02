Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg: Fünf Menschen in Klinik

Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg sind fünf Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. «Sie haben vermutlich giftiges Rauchgas eingeatmet», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand war am Dienstagabend in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Rettungskräfte fuhren mit einem größeren Aufgebot in die Straße Am Friedrichshain. Feuerwehrleute brachten eine Mutter und ihr Kind über eine Leiter in Sicherheit. Andere Bewohner flüchteten durch das Treppenhaus. «Warum in der Wohnung Einrichtungsgegenstände in Brand gerieten, können wir nicht sagen», erklärte der Sprecher weiter. Die Polizei ermittelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Februar 2018 05:20 Uhr

Quelle: dpa

