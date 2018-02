dpa

Müller empfängt Berliner Olympia-Rückkehrer im Roten Rathaus

Die Berliner Olympia-Rückkehrer erwartet am Mittwoch in ihrer Heimatstadt ein Feier-Marathon. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller empfängt die Sportler im Roten Rathaus. Im direkten Anschluss folgt der Empfang im Koreanischen Kulturzentrum. Die Bobfahrerinnen Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz holten Gold in Pyeongchang. Die Eishockey-Spieler der Eisbären, Frank Hördler, Jonas Müller und Marcel Noebels sowie Eric Franke im Viererbob wurden mit Silber dekoriert.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Februar 2018 02:10 Uhr

Quelle: dpa

