Berlin ehrt Medaillengewinner

Jeder zweite Olympia-Starter von Pyeongchang, der die Grundlagen des Erfolgs auch in Berlin gelegt hatte, kehrte aus Südkorea mit einer Medaille zurück. Beim Empfang beim Regierenden Bürgermeister spüren alle viel Stolz. Eine Olympiasiegerin verrät ein kleines Geheimnis.

«Berlin hat auch im Wintersport gezeigt, was möglich ist», erklärte Bobfahrer Franke, der im Schlitten von Pilot Nico Walther hinter dem deutschen Goldvierer um Francesco Friedrich die Silbermedaille aus Südkorea mitgebracht hat. Der ehemalige Berliner Leichtathlet warb bei der Ehrung nochmals dafür, dass sich die Hauptstadt trotz der Rückschläge in der Vergangenheit neu um Olympische Spiele bewerben solle: «Das wäre ein gute Sache. Es gibt genug Veranstaltungsorte. Das wäre auch nachhaltig.»

Die gebürtige Berlinerin Lisa Buckwitz, die als Siebenkämpferin 2014 zum SC Potsdam gewechselt war, verriet am Mittwoch ein kleines Geheimnis: «Die nächste Saison will ich als Pilotin angehen.» In Pyeongchang hatte sie als Anschieberin mit für den Gold-Triumph gesorgt. Ihre Pilotin Mariama Jamanka sowie die Eisbären Frank Hördler, Jonas Müller und Marcel Noebels (Silber im Eishockey) kamen ebenfalls mit Medaillen aus Südkorea zurück. Damit gewannen von den zwölf Pyeongchang-Startern, die in Berlin mit die Grundlagen für ihren Erfolg gelegt haben, sechs Edelmetall.