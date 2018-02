Berlinerin ist beste Barista Deutschlands

Nicole Battefeld (29) ist die beste Barista Deutschlands. Die Berlinerin belegte bei den deutschen Kaffeemeisterschaften der Specialty Coffee Association in Bremen in der Disziplin «Barista» am Dienstag den ersten Platz. In der Kategorie «Latte Art» siegte der Kölner Carlo Graf Bülow (31). Beide Gewinner dürfen nun für Deutschland an den jeweiligen Weltmeisterschaften in diesem Jahr teilnehmen. Der Wettbewerb für Barista findet im Juni in Amsterdam statt, der für «Latte Art» im September in Brasilien.

In der Disziplin «Barista» musste jeder Teilnehmer drei verschiedene Kaffeegetränke für die Jury zubereiten. Bewertet wurden Geschmack, Optik und die Präsentation. «Ein Kaffee kann gleichzeitig nach Blaubeeren, Zartbitter und Litschi schmecken», sagte Mateusz Petlinski von Specialty Coffee Association. Entscheidend sei, wie harmonisch das Zusammenspiel sei und ob die Jury die verschiedenen Geschmacksrichtungen auch herausschmecken könne.

Im Wettkampf «Latte Art» standen Kunstwerke aus Milchschaum im Mittelpunkt. In die Tassen wurden per Hand Schmetterlinge, Rosen oder Motive aus Alice im Wunderland gegossen. Zur Verfeinerung durften die Teilnehmer auch Stäbe und Lebensmittelfarbe benutzen. Die Juroren beurteilten die Kreativität und den Schwierigkeitsgrad der Werke, aber auch die Sauberkeit der Arbeitsweise. Insgesamt gingen bei den deutschen Kaffeemeisterschaften 24 Teilnehmer an den Start. «Sie haben monatelang geprobt», sagte Petlinski.

Letzte Änderung: Dienstag, 27. Februar 2018 18:10 Uhr

Quelle: dpa

