Ehrenamtliche verstärkt für frierende Obdachlose im Einsatz

Zum Schutz von Obdachlosen vor der Kälte verstärkt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Berlin sein Hilfsangebot. Ehrenamtliche mehrerer Kreisverbände würden Wohnungslose in besonders kalten Nächten mit Decken, Kleidung und heißen Getränken aus zusätzlichen Wärmebussen versorgen, teilte der Berliner Landesverband am Dienstag mit. Bei Bedarf helfe man auch bei der Suche nach einem Notübernachtungsplatz und bringe die Menschen dorthin. Regulär ist im Rahmen der Kältehilfe jeden Abend ein DRK-Wärmebus im Einsatz. Auch Passanten können das Team an Bord unter der Nummer 0170/9100042 anrufen, um auf potenziell hilfsbedürftige Obdachlose hinzuweisen.

Der Leiter der Bahnhofsmission am Zoo, Dieter Puhl, kündigte auf Facebook an, die Einrichtung in den kommenden Nächten als Nachtcafé zu öffnen. Am Montag hatte Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) bereits eine Erweiterung der Notübernachtungsplätze auf nun 1200 bekanntgegeben. In Berlin werden in den kommenden Nächten Temperaturen von bis zu minus 15 Grad erwartet.

Dienstag, 27. Februar 2018 17:30 Uhr

