Mutmaßlicher Einbrecher entpuppt sich als Romantiker

Berliner Polizisten haben einem mutmaßlichen Handbrecher Handschellen angelegt - dabei wollte der Mann eigentlich nur seine Freundin mit einem Heiratsantrag überraschen. Die Polizei berichtete am Dienstag auf ihrer Internetseite von dem Vorfall, der sich bereits kurz vor dem Valentinstag am 14. Februar ereignet habe.

Demnach wurden die Beamten zu einem Wohnhaus in der Gubitzstraße im Prenzlauer-Berg gerufen, da dort angeblich ein Einbrecher versuchte, mit einer Leiter in eine Wohnung zu klettern. Die Polizisten stellten den 30-Jährigen am Balkon einer Mieterin und legten ihm umgehend Handschellen an.