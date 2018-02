Schieber und Maier zurück im Training: Maier verlängert

Der Stürmer Julian Schieber und der gerade mit einem neuen Vertrag ausgestattete Arne Maier sind am Dienstag ins Hertha-Training zurückgekehrt. Vladimir Darida fehlte weiter wegen einer Zehen-Erkrankung.

Berlin (dpa) - Der zuletzt wegen muskulärer Probleme fehlende Julian Schieber und der von einer Infektion geheilte Arne Maier konnten am Dienstag am Mannschafts-Training von Hertha BSC teilnehmen. Das 19 Jahre alte Mittelfeld-Talent Maier hatte kurz vor Trainingsbeginn seinen Vertrag beim Berliner Fußball-Bundesligisten verlängert.

Auf dem eisigen Schenckendorff-Platz lief Routinier Vedad Ibisevic mit einem großen Pflaster über seiner gebrochenen Nase auf. Wenn er am Samstag im Spiel auf Schalke (1530 Uhr) eingesetzt wird, trägt er eine Gesichtsmaske. Vladimir Darida dürfte dagegen für das schwere Spiel in Gelsenkirchen ausfallen, er konnte auch am Dienstag wegen einer Nagelbett-Entzündung am großen Zeh nicht mittrainieren. Wegen ähnlicher Probleme fehlte auch Ersatz-Keeper Jonathan Klinsmann.