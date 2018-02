Wirtschaftssenatorin spricht sich für blaue Plakette aus

Berlin (dpa/bb) - Nach dem grundsätzlichen Okay für Dieselfahrverbote spricht sich die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) für eine blaue Plakette aus. Sie wird seit Jahren diskutiert, um bundesweit vor allem ältere Dieselfahrzeuge aus Innenstädten mit schlechter Luft herauszuhalten. Pop sagte, die Autohersteller müssten nun die Hardware schmutziger Diesel auf eigene Kosten nachrüsten. «Zusätzlich brauchen wir nun die blaue Plakette, um eine Fahrerlaubnis für saubere Autos zu schaffen.»

Das Bundesverwaltungsgericht hatte am Dienstag Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten für grundsätzlich zulässig erklärt. In Städten sind Dieselmotoren die Hauptquelle für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid.