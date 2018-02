Eisbären ehren Medaillengewinner vor dem München-Spiel

Bei den Eisbären Berlin steht vor dem Heimspiel gegen den Deutschen Meister EHC München am Mittwochabend (19.30 Uhr) noch einmal der Erfolg der deutschen Nationalmannschaft in Peyonchang im Mittelpunkt: Anlässlich des ersten Ligaspiels nach der Olympia-Pause werden die Berliner Silbermedaillengewinner Jonas Müller, Frank Hördler und Marcel Noebels vom Verein geehrt. Ob die drei Nationalspieler danach auch gegen den Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufs Eis gehen werden, ist aber noch offen.

«Die Entscheidung wird am Mittwochvormittag getroffen, wenn sie sich ausgeschlafen haben und in der Kabine sitzen», sagte Trainer Uwe Krupp am Dienstag. Das letzte Wort sollen die drei Spieler selbst haben, die erst am Montagabend aus Südkorea zurückgekehrt waren und am Dienstag mit dem Training aussetzten. «Sie sollen uns sagen, wie sie sich fühlen», sagte Krupp. «Wenn sie spielen wollen, sollen sie spielen. Dann geben wir ihnen nächste Woche frei.»