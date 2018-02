Störungen schränken S-Bahn-Verkehr ein

Die Kälte machte der S-Bahn am Mittwoch kaum zu schaffen, aber vor anderen Störungen war sie nicht gefeit. Am Nachmittag verkehrten die Züge jedoch wieder im normalen Takt.

Berlin (dpa/bb) - Fahrgäste der Berliner S-Bahn haben bei eisiger Kälte am Mittwoch teilweise längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Grund waren mehrere Störungen und ein verdächtiger Gegenstand. Nach Angaben eines Sprechers der S-Bahn hatten die Probleme jedoch nichts mit den frostigen Temperaturen zu tun. Am Nachmittag verkehrten die Züge wieder planmäßig.