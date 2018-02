dpa

Signalstörung bei der S-Bahn

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen am Mittwochmorgen mit Einschränkungen rechnen. Auf den Linien S41, S8 und S85 kommt es zu Verspätungen, wie das Unternehmen mitteilte. Die S41 fährt nur alle zehn Minuten. Schuld ist demnach eine Signalstörung zwischen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße. Eine solche Störung hatte schon am Dienstag für Einschränkungen gesorgt. Wie lange die Reparatur dauern wird, konnte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen noch nicht sagen.

