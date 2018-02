Siemens-Mitarbeiter halten Mahnwache vor Siemens Dynamowerk

Konzernchef Kaeser lässt sich beim geplanten Stellenabbau bislang nicht berirren - doch auch die Beschäftigten haben einen langen Atem. Sie kämpfen um die Arbeitsplätze, auch bei eisigen Temperaturen.

Berlin (dpa/bb) - Mehrere hundert Beschäftigte von Siemens und Ledvance in Berlin haben am Dienstag mit einer zwölfstündigen Mahnwache gegen den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen demonstriert. Vor dem Dynamowerk in Siemensstadt errichten sie eine Skulptur, die Siemens-Chef Joe Kaeser dabei zeigt, wie er mit einer Presse die Beschäftigten ausquetscht, um einen Berg von Geldbündeln anzuhäufen. «Wir fordern, dass Siemens seine Pläne zurücknimmt und die Arbeitsplätze in Berlin erhalten bleiben», sagte Berlins IG-Metall-Chef Klaus Abel.