Bitterkalt in Berlin-Brandenburg: Zweistellige Minusgrade

Berlin und Brandenburg bibbern - die Region muss sich sogar auf zweistellige Minusgrade einstellen. Wärmer wird es erst im März.

Potsdam (dpa/bb) - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf bitterkaltes Wetter einstellen. In den beiden Nächten zu Mittwoch und Donnerstag seien Temperaturen von minus 14 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Erst in der kommenden Woche seien wieder Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt möglich.