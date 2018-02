Auto prallt gegen Baum: Frau stirbt

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in der Nähe von Altlandsberg (Märkisch-Oderland) getötet worden. «Ihr Wagen kam am Montagabend von der Straße ab und stieß gegen einen Baum», sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Letzte Änderung: Dienstag, 27. Februar 2018 06:30 Uhr

Quelle: dpa

