Müller gratuliert Berliner Sportlern zu Olympia-Medaillen

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) hat den Sportlern aus der Hauptstadt zu ihrem Erfolg bei den Olympischen Winterspielen gratuliert. «Vier Medaillen aus Silber waren der Lohn für jahrelange Anstrengungen und Entbehrungen», teile Müller am Montag mit. Die Eishockey-Spieler Frank Hördler, Jonas Müller und Marcel Noebels von den Eisbären Berlin und Bobfahrer Eric Franke im Viererbob holten Silber im südkoreanischen Pyeongchang. Müller will die Olympia-Teilnehmer am Mittwoch im Roten Rathaus empfangen.

Letzte Änderung: Montag, 26. Februar 2018 14:10 Uhr

Quelle: dpa

