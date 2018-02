dpa

Krupp: Silber-Team hat «Geschichte geschrieben»

Berlin (dpa/bb) – Ex-Bundestrainer Uwe Krupp hofft, dass die Olympia-Silbermedaille den Eishockey-Sport in Deutschland auf Touren bringt. «Mir ist klar, dass durch das tolle Abschneiden bei Olympia nicht automatisch der TV-Vertrag verändert wird», sagte der Eisbären-Coach am Montag beim Training des DEL-Rekordmeisters. «Dass die DEL bei Sport 1 und Telekom deutschlandweit zu sehen ist, ist gut. Aber es bietet sich auch die Chance auf neue Plattformen». Das DEB-Team habe in Pyeongchang gezeigt, «was für ein toller Sport Eishockey ist und alle haben es zu Hause gesehen».

Krupp verfolgte den historischen Erfolg der Eishockey-Nationalmannschaft alleine vor dem Fernseher. «Früh um fünf steht keiner mit mir zusammen auf», sagte der ehemalige Auswahl-Coach, «meine Frau und die Kinder blieben im Bett.»

In Berlin fieberte der 52-Jährige besonders mit seinem Sohn Björn, der für DEL-Club Wolfsburg spielt, und seinen drei Eisbären-Schützlingen Marcel Noebels, Frank Hördler und Jonas Müller mit. «Das Tor von Jonas kurz vor Schluss zum 3:2 - das setzte schon eine gehörige Gefühlsregung in mir in Gang», erklärte Krupp. «Ich muss den Hut ziehen, nur eine Minute hat zu Gold gefehlt. Die Jungs haben Geschichte geschrieben».

Im ersten Spiel DEL-Spiel nach der Olympiapause sollen beim Spiel der Eisbären gegen EHC München die drei Berliner Silbermedaillengewinner am Mittwoch wohl nicht auflaufen. «Das kann ich mir nicht vorstellen», sagte Krupp. Auch beim Training am Dienstag werden die Rückkehrer Frank Hördler, Final-Torschütze Jonas Müller, und Marcel Noebels, die am Montagabend in Berlin erwartet wurden, wohl nicht mit von der Partie sein.

Auch beim deutschen Meister und souveränen DEL-Tabellenführer München werden die sieben Olympia-Starter am Mittwoch in Berlin fehlen. Am Mittwoch startet der Hauptrunden-Endspurt bis Sonntag. In der kommenden Woche beginnen die Playoffs.

Letzte Änderung: Montag, 26. Februar 2018 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen