Berlin-Tourismus vor schwieriger Saison

Harte Landung für den Berlin-Tourismus: 2017 stagnierte das Geschäft für die Hoteliers. Berlins Gäste-Werber sehen die Air-Berlin-Pleite als Grund. Doch das Bild ist nicht ganz vollständig.

Berlin (dpa/bb) - Nach einem überraschend schwachen Vorjahr steht der Berlin-Tourismus vor einer schwierigen Saison. «Ausblick: Ich weiß es nicht», gab am Montag Burkhard Kieker zu, der Chef der Berliner Tourismus- und Kongressgesellschaft. Er wage dieses Mal keinen Blick in die Glaskugel. Nur soviel: Berlin müsse Gas geben, um am weltweiten Wachstum teilzuhaben.