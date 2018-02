dpa

Radfahrerin von Auto erfasst und am Kopf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Moabit ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 53-jährige Frau sei gegen 7.30 Uhr auf einem Schutzstreifen für Radfahrer auf der Turmstraße in Richtung Rathenower Straße gefahren, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Dort sei eine 41 Jahre alte Autofahrerin auf die rechte Fahrspur hinübergewechselt, um anschließend rechts abzubiegen. Dabei habe sie die Radlerin am Hinterreifen erfasst, hieß es. Die Radfahrerin stürzte und zog sich einen Beinbruch und eine Kopfplatzwunde zu. Sie wurde den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt.

Letzte Änderung: Montag, 26. Februar 2018 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen