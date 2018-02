dpa

Berlinale-Gewinner «Touch Me Not» soll 2018 ins Kino kommen

Der Berlinale-Gewinnerfilm «Touch Me Not» wird wahrscheinlich dieses Jahr ins Kino kommen. Die Verhandlungen stünden kurz vor dem Abschluss, sagte Laurin Dietrich von der PR-Agentur Wolf am Montag. «Es gibt noch kein Datum.» Bereits vor der Preisverleihung gab es demnach Interesse an dem radikalen rumänischen Experimentalfilm. Regisseurin Adina Pintilie (38) erforscht in ihrem mit deutschen Mitteln geförderten Erstling die Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität. Damit gewann sie am Samstag überraschend den Goldenen Bären für den besten Film im Wettbewerb.

Die Entscheidung der Festivaljury um Präsident Tom Tykwer löste ein geteiltes Echo aus. Der britische «Guardian» nannte den Gewinnerfilm «doof» und «seicht». Die «Süddeutsche Zeitung» fand, es sei eine «mutige, richtige Entscheidung».

