Berlinale-Gewinner spaltet Kritiker: 2018 Kinostart geplant

Kunstvoller Kinofilm oder Therapie zwecklos? «Touch Me Not» zeigt viel Sex und Intimität. Der Gewinnerfilm der 68. Berlinale spaltet.

Berlin (dpa) - Der Berlinale-Gewinner «Touch Me Not» hat bei den Kritikern ein geteiltes Echo ausgelöst. Die rumänische Regisseurin Adina Pintilie (38) erforscht in ihrem mit deutschen Mitteln geförderten Erstling die Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität. Damit gewann sie am Samstag überraschend den Goldenen Bären für den besten Film im Wettbewerb.