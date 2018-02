Präsident der Hauptstadt-Polizei wird abgelöst

Immer wieder macht die Hauptstadt-Polizei Schlagzeilen. Missstände an der Polizeiakademie, kranke Kollegen durch Schießstände - jetzt muss der Polizeichef gehen.

Berlin (dpa/bb) - Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt soll mit sofortiger Wirkung abgelöst werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag. Zuvor hatten «Bild» und «B.Z.» berichtet. Innensenator Andreas Geisel (SPD) lud kurzfristig zu einer Pressekonferenz um 12.00 Uhr ein. In der Einladung hieß es, er werde über Veränderungen bei der Polizei informieren.

Kandt führte die Berliner Polizei seit Ende 2012. Er war von der Bundespolizeidirektion gewechselt. Der 57-Jährige hatte zuletzt wegen möglicher gesundheitsbelasteter Polizei-Schießstände sowie der Zustände an der Berliner Polizeiakademie in der Kritik gestanden. Seit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Dezember 2016 waren zudem immer wieder Ermittlungspannen ans Licht gekommen.