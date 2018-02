dpa

Eisiges Wetter in Potsdam

Potsdam (dpa/bb) - Auf dem Potsdamer Telegrafenberg ist am Sonntag der erste Eistag des Jahres gemessen worden. Nach Informationen des privaten Beratungsunternehmens Wettermanufaktur war dies so spät im Winter wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen dort vor mehr als 100 Jahren. Definiert ist ein Eistag als ein Tag, bei dem auch die Tageshöchsttemperatur unter dem Gefrierpunkt bleibt. Der Deutsche Wetterdienst auf dem Telegrafenberg bestätigte, dass es der erste Eistag in diesem Jahr dort war. Er konnte zunächst aber keine Angaben zu der Historie machen. An Messstationen im Osten Brandenburgs gab es laut Wetterdienst schon früher in diesem Winter Eistage.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. Februar 2018 17:30 Uhr

Quelle: dpa

