Wedding beendet Hauptrunde im Wasserball als Vierter

Der SC Wedding hat die Hauptrunde der Waserball-Bundesliga nach dem 9:9 (1:1,5:2,2:3,1:3) gegen den SV Ludwigsburg 08 am letzten Spieltag auf Rang vier (13:15 Punkte) beendet. Die Berliner haben damit die Pre-Playoffs erreicht, in denen noch die Teilnahme am Viertelfinale um die Meisterschaft geschafft werden kann. Gegner in den Pre-Playoffs ist Krefeld 72.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. Februar 2018 11:00 Uhr

Quelle: dpa

