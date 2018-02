20 Jahre Gefängnistheater «aufBruch»

Zu seinem Jubiläum kehrt das Berliner Gefängnistheater «aufBruch» zu seinem Ursprungsort zurück. Vor zwei Jahrzehnten kamen die Künstler zum ersten Mal in die Justizvollzugsanstalt Tegel, um mit Insassen ein Theaterstück zu erarbeiten. Dort feiert das etablierte Kulturprojekt ihr zwanzigjähriges Bestehen nun mit einer besonders aufwendigen Produktion: In Kooperation mit den Berliner Philharmonikern und der Hochschule für Musik «Hanns Eisler» gibt es Richard Wagners «Parsifal» zu sehen und hören - gleich elfmal im März. Das Stück ist schon jetzt ein Erfolg: Alle Vorführungen seien bereits ausverkauft, hieß es von «aufBruch».

Ziel sei, dass Kultur im Gefängnis eine Selbstverständlichkeit werde, sagt Arndt. Neben Theaterinszenierungen bietet «aufBruch» Workshops, Ausstellungen und andere Aktivitäten in Haftanstalten an. Seit der Gründung des unabhängigen Projekts arbeiteten dessen Künstler mit mehr als 1500 Insassen zusammen. Höhepunkte in der zwanzigjährigen Geschichte waren Aufführungen in einem russischen und einem chilenischen Gefängnis.