Füchse bleiben erfolgreich: «Zwei wichtige Punkte gesichert»

Spielerisch hakt es noch bei den Füchsen. Das Team muss sich nach dem Nenadic-Abgang, mit mehreren Neuzugängen und zwei verletzten Leistungsträgern noch finden. Die Ergebnisse stimmen aber.

Pamplona/Berlin (dpa/bb) - Die Ergebnisse stimmen: Die nach der Winterpause schwach gestarteten Berliner Handball-Füchse haben den vierten Pflichtspielsieg in Serie gelandet. Das knappe 30:28 im EHF-Pokal bei Helvetia Anaitasuna aus Pamplona zeigte allerdings, dass die Füchse noch immer unter dem Abgang ihres Stars Petar Nenadic und dem Fehlen der beiden Nationalspieler Paul Drux und Fabian Wiede leiden.

«Da gab es ein paar Fehler zu viel, aber ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen», sagte Trainer Velimir Petkovic nach der Partie, in der die Berliner zeitweise schon mit acht Toren Vorsprung geführt hatten. Dennoch war Petkovic insgesamt zufrieden: «Sie haben die Nerven behalten und am Ende haben wir uns zwei wichtige Punkte gesichert.» Mit vier Punkten nach drei Begegnungen übernahmen die Füchse zumindest bis Sonntag die Führung in der Gruppe B. Die vier Gruppen-Ersten und die drei besten Zweitplatzierten qualifizieren sich für das Viertelfinale.