Alpenvolleys Haching: Volleys siegen souverän in Innsbruck

Gut vier Wochen vor dem Start in die Meisterschafts-Playoffs kommen die Berlin Volleys allmählich in Fahrt. In der Olympiahalle von Innsbruck setzte sich der Bundesliga-Zweite beim bisherigen Vierten Hypo Tirol Alpenvolleys Haching am Samstagabend souverän mit 3:0 (25:13, 25:17, 25:23) durch. Der deutsche Meister zeigte sich dabei gut gerüstet für das letzte Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Jastrzebski Wegiel. In dieser Partie geht es für beide Mannschaften um das Erreichen der K.o.-Runde.

Berlins Trainer Stelian Moculescu ließ in Innsbruck Robert Kromm auf der Bank. Für ihn spielte Adam White im Außenangriff. Der 2,05 Meter große Australier stabilisierte nicht nur die Annahme, sondern holte auch 14 Punkte für sein Team. Bester Angreifer der Gäste war jedoch einmal mehr Paul Carroll (19 Punkte).

Gleich im ersten Satz demonstrierten die Berliner eindrucksvoll ihre Stärken. Mit einem Ass des Kanadiers Graham Vigrass zum 16:10 ging es in die zweite Technische Auszeit. Vor allem Carroll, von Zuspieler Pierre Pujol immer wieder gut in Szene gesetzt, baute die Führung aus. Hart umkämpft war lediglich der dritte Durchgang, den die Hachinger bis in die Schlussphase hinein offen gestalteten.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Februar 2018 20:10 Uhr

Quelle: dpa

