68. Berlinale: Kurzfilmpreis für «The Men Behind The Wall»

Der Goldene Bär für den besten Kurzfilm der 68. Berlinale geht an den israelischen Beitrag «The Men Behind The Wall» von Ines Moldavsky. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Den Silbernen Bären erhielt «Imfura» von Samuel Ishimwe. «Solar Walk» von Réka Bucsi bekam den mit 20 000 Euro dotierten Audi Short Film Award. Die Gala wurde live bei 3sat übertragen. Moderatorin war wie bei der Eröffnung Anke Engelke. Unter den Gästen war auch Hollywoodstar Bill Murray, der zum Auftakt kurz auf die Bühne kam.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Februar 2018 19:30 Uhr

Quelle: dpa

