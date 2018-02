Autofahrer mehr als doppelt so schnell unterwegs: 480 Euro

Berlin (dpa/bb) - Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Autofahrer durch Berlin-Schmargendorf gerast. Mit einer Geschwindigkeit von 110 Kilometer pro Stunde stoppten ihn Beamte des Verkehrsdienstes am Freitagabend auf der Clayallee in Richtung Hohenzollerndamm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Erlaubt ist dort Tempo 50. Der Fahrer muss nun mit einem mindestens zweimonatigem Fahrverbot, zwei Punkten in der sogenannten Verkehrssünderkartei in Flensburg und einem Bußgeld von 480 Euro rechnen.

