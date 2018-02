dpa

Flughafen Tegel: Fässer sorgen für Feuerwehr-Einsatz

Drei Chemikalienfässer auf dem Flughafengelände in Berlin-Tegel haben am Freitagmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. «Die Fässer stehen im nicht-öffentlichen Teil des Flughafens und müssen umgehend fachgerecht entsorgt werden. Sie haben ein Volumen von je 200 Litern», sagte ein Feuerwehr-Sprecher. «Es handelt sich um keinen Anschlag. In den Fässern ist Düngemittel aus China, das nicht in diesen Behältern gelagert werden darf. Deswegen muss alles umgefüllt werden», erklärte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf am Mittag.

Die Fässer seien auf dem Landweg aus Frankfurt zum Flughafen gekommen. «Bei der Eingangskontrolle sind wir darauf aufmerksam geworden». Die Fässer seien nicht beschädigt. «Personen sind nicht in Gefahr, der Flugverkehr kann weiterlaufen», so der Sprecher weiter. 36 Kräfte der Berliner Feuerwehr seien mit mehreren Sonderfahrzeugen und einem Rettungswagen unterwegs, um die Flughafen-Feuerwehr zu unterstützen.

