Polizei verfolgt Raser durch Berlin: Führerschein weg

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 29-Jährige fuhr mit 97 Stundenkilometern durch den Stadtteil Tiergarten und war damit fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Zwischen Lützowplatz und Kurfürstenstraße fiel der Wagen einer Zivilstreife auf, die die Verfolgung aufnahm. Jedoch ignorierte der Fahrer sämtliche Anhaltesignale. Die Beamten stoppten den Wagen schließlich an der Kurfürstenstraße, nachdem er eine Tempo 30-Zone mit 67 Stundenkilometern passierte und über mehrere Bürgersteige fuhr. Der Fahrer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss, eine Atemkontrolle ergab 0,6 Promille. Er muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, sein Führerschein wurde eingezogen. Niemand wurde verletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Februar 2018 12:40 Uhr

