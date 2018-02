dpa

Udo Walz gibt seine Gastronomieträume auf

Der Ausflug von Promi-Friseur Udo Walz (73) in die Gastronomie hat ein jähes Ende gefunden. Erst vor einem guten Jahr hatte der Berliner Coiffeur sein Café «Q32» am Kurfürstendamm eröffnet - doch nun ist bereits Schluss. In seinem Friseurgeschäft nebenan sei zu wenig Platz, sagte Walz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Deswegen wolle er in den ehemaligen Räumen des Cafés einen Herrensalon eröffnen. In zwei Wochen solle es losgehen. «Schuster, bleib bei deinem Leisten», kommentierte Walz. Nostalgisch sei er übrigens nicht: Er habe sich schließlich selbst dafür entschieden, das Lokal zu schließen. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» darüber berichtet.

