BER wird noch einmal 770 Millionen Euro teurer

Vor zwei Monaten haben die Verantwortlichen den Start des neuen Berliner Flughafens wieder verschoben, dieses Mal auf 2020. Nun wird die Rechnung dafür präsentiert.

Berlin (dpa) - Die Kosten für den neuen Hauptstadtflughafen steigen voraussichtlich auf mehr als sieben Milliarden Euro. Weil sich die Eröffnung ein weiteres Mal verzögert, erwarten die Betreiber Mehrausgaben von 770 Millionen Euro, sagte ein Sprecher am Freitag.

Der entsprechende Business-Plan soll am Freitag nächster Woche dem Aufsichtsrat vorgelegt werden, kündigte der Sprecher an. «Über die Detailfragen zur Finanzierung ist die Flughafengesellschaft in konstruktiven Gesprächen mit den Gesellschaftern», hieß es. Dies sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund.