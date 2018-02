dpa

Manager sieht bei Volleys «noch Potenzial»

Berlin (dpa/bb) - Die Berlin Volleys sind unter dem neuen Trainer Stelian Moculescu deutlich im Aufwind. Doch vor dem Bundesligaspiel am Samstag bei den Hypo Tirol Alpenvolleys Haching in der Olympiahalle von Innsbruck sieht Volleys-Manager Kaweh Niroomand die Mannschaft noch längst nicht am Leistungslimit. «Man kann in zwei Wochen nicht alles abstellen, was vorher war. Selbst unser Athletiktrainer sieht noch Potenzial, um den Zustand der Mannschaft zu verbessern», sagte Niroomand, der Luke Reynolds durch Moculescu ersetzt hatte."

Sieben Punkte Vorsprung haben die BR Volleys inzwischen auf Verfolger United Volleys Rhein-Main. Bei nur noch vier ausstehenden Spielen ist damit der zweite Tabellenplatz nach der Hauptrunde nahezu sicher. Nach der aktuellen Tabellenlage würden die Volleys im Playoff-Viertelfinale auf die SVG Lüneburg treffen. Gegen die Niedersachsen haben die Berliner vier ihrer bisherigen fünf Auswärtspartien verloren.

Nach dem Trainerwechsel hat Niroomand auch beobachtet: «Es herrscht insgesamt eine bessere Stimmung in der Mannschaft. Das heißt aber nicht, dass die Spieler beim Training jetzt singen. Sie arbeiten sehr konzentriert, die Einstellung stimmt einfach.»

Letzte Änderung: Freitag, 23. Februar 2018 10:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen