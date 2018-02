Berliner Handballer gewinnen gegen Leipzig

Die Füchse Berlin haben sich mit dem 24:20 (12:12)-Heimsieg gegen den SC DHfK Leipzig den zweiten Platz in der Handball-Bundesliga hinter Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf zurückerkämpft. Vor 8218 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle trafen Hans Lindberg (7 Tore) und Mattias Zachrisson (6) für die Füchse und Philipp Weber (5) für Leipzig am häufigsten. Für DHfK-Trainer Michael Biegler war es in seinem dritten Spiel bereits die dritte Niederlage.

Der Coach war aber nicht unzufrieden: «Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie den Glauben an einen großen Fight hatte. Sie hat leidenschaftlich gekämpft», sagte Biegler. Ähnlich bewertete Füchse-Trainer Velimir Petkovic die Partie: «Wir haben ein kampfbetontes Spiel erwartet. Jeder wusste, dass beide Teams mit Ausfällen kämpfen, daher ging es nur um den Kampf und das eine Tor mehr. Das haben wir geschafft», sagte er.

Beide Mannschaften waren personell geschwächt in die Partie gegangen. Berlin fehlten die verletzten Nationalspieler Fabian Wiede und Paul Drux, Leipzig muss seit Wochen auf Franz Semper, Niclas Pieczkowski und Andreas Rojewski verzichten. Füchse-Trainer Petkovic begann diesmal mit Rechtsaußen Zachrisson als Spielmacher. Das zahlte sich zunächst aus. Der Gastgeber lag schnell 3:0 in Front. Erst in der 7. Minute kam Leipzig zu seinem ersten Tor.

Von da an kamen die Sachsen jedoch immer besser ins Spiel und glichen durch Aivis Jurdzs in der 21. Minute zum 7:7 aus. Lukas Binder schaffte in der 29. Minute mit dem 12:11 sogar die erste Leipziger Führung. Im zweiten Durchgang war Berlin zunächst wieder besser und diesmal erholten sich die Leipziger nicht davon.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Februar 2018 21:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen