Passanten retten eingebrochenen Schlittschuhläufer

Passanten haben einen im Eis eingebrochen Schlittschuhläufer aus dem Teufelssee in Grunewald gerettet. Der Mann war am Donnerstagmittag eingebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Da er nicht unmittelbar am Ufer des Sees in Berlin-Charlottenburg einbrach, warfen ihm die Passanten demnach einen Rettungsring zu und zogen ihn an Land. Das Opfer war stark unterkühlt und kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr warnt bereits seit Wochen vor Betreten von Eisflächen und der dadurch bestehenden Lebensgefahr.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Februar 2018 17:10 Uhr

Quelle: dpa

