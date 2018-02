1. FC Union unter Druck

Nach gründlicher Aufarbeitung der peinlichen 0:1-Niederlage von Braunschweig will sich der 1. FC Union gegen Sandhausen rehabilitieren. Trainer Hofschneider sagt: «Wir müssen liefern».

Berlin (dpa/bb) - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin ist nach der 0:1-Niederlage bei Eintracht Braunschweig wieder einmal in Zugzwang. Im Heimspiel am Samstag (1300 Uhr) gegen den Tabellenvierten SV Sandhausen brauchen die Hauptstädter unbedingt einen Dreier. «Wir müssen liefern. Wir haben uns die Situation selbst eingebrockt», sagte Union-Trainer André Hofschneider am Donnerstag. «So ein Spiel wie in Braunschweig hat kein Zuschauer verdient.»