Scheeres verteidigt Kita-Broschüre «Murat spielt Prinzessin»

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat die umstrittene Broschüre für Kita-Erzieher zur sexuellen Vielfalt verteidigt. «Ich finde es eine sehr, sehr qualifizierte Broschüre», sagte Scheeres am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Erzieher müssten damit umgehen können, wenn beispielsweise zwei Frauen ein Kind hätten oder ein Junge wochenlang Mädchenkleidung trage.

Sie müssten auch Eltern zu diesen Themen beraten könnten, sagte Scheeres. Auch andere Bundesländer hätten bei ihnen bereits nach der Broschüre gefragt. Die CDU-Fraktion will dagegen verhindern, dass die rund 2000 neuen Exemplare an Berliner Erzieher ausgegeben werden, weil Sexualität aus Sicht der Fraktion nicht in Kitas gehört.