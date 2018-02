Dardai will Spielern vor Aufgabe in München Druck nehmen

Vor dem Auswärtsspiel bei den übermächtigen Bayern nimmt Hertha-Trainer Pal Dardai seiner Mannschaft den Druck. Seine Spieler sollen in München Spaß haben - vielleicht ist eine Überraschung drin.

Berlin (dpa) - Seinen Humor hat Pal Dardai vor der scheinbar unlösbaren Aufgabe bei Bayern München nicht verloren. «Ich war schon in der Bibliothek und habe ein Buch gesucht, in dem steht, wie man Bayern schlagen kann», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC am Donnerstag. «Doch so ein Buch gibt es leider nicht», fügte er schmunzelnd hinzu. Dardai möchte seiner Mannschaft vor der Partie am Samstag in der Allianz-Arena (15.30 Uhr) «keinen unnötigen Druck» aufhalsen. Jeder Spieler solle stattdessen «Spaß haben», betonte der Hertha-Coach.