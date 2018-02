dpa

Brand in Zehlendorf: Ursache für Tod von Senior unklar

Nach dem Brand einer Doppelhaushälfte in Berlin-Zehlendorf ist weiterhin unklar, woran der gefundene 80-Jährige gestorben ist. Der Mann wurde am Donnerstagvormittag bei den Löscharbeiten der Feuerwehr leblos entdeckt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, sei weiterhin unklar, ob der Senior bei dem Brand ums Leben kam. Möglicherweise könnte sein Tod auch das Feuer verursacht haben. Genauere Erkenntnisse könne nur die Obduktion des Toten bringen.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Februar 2018 09:20 Uhr

Quelle: dpa

