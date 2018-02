dpa

Neue Geräte: Ämter sollen falsche Papiere schneller erkennen

Die Berliner Bürgerämter werden voraussichtlich bis Mitte des Jahres mit Dokumentenprüfgeräten ausgestattet, um gefälschte Pässe oder Ausweise schneller zu erkennen. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus an. Ein Probebetrieb am Bezirksamt Neukölln sei erfolgreich verlaufen, nun seien Mitarbeiterschulungen im Gange oder schon abgeschlossen.

Geisel legte Wert darauf, dass die Behörden schon jetzt bei Verdacht auf Fälschungen tätig würden und die Polizei verständigten. Immer wieder würden gefälschte Ausweispapiere entdeckt. «Die Aufgabe ist nicht etwa unbearbeitet.» Die Geräte könnten aber dabei helfen, das besser und schneller zu erkennen.

Nicht jeder Zuwanderer, der mit gefälschten Papieren in Berliner Ämter kommt, verfolgt nach Ansicht Geisels «bösen Willen» oder eine Täuschungsabsicht. So kämen immer wieder Menschen aus Syrien mit falschen Dokumenten.

Grund sei, dass ein Pass in ihrer Heimat 400 Dollar koste, viele sich das nicht leisten könnten und sie auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg im Ausland billiger an falsche Dokumente kämen. «So dass wir feststellen, dass Dokumente zwar gefälscht sind, die Identität der Personen aber durchaus korrekt ist», berichtete Geisel. «Deshalb ist die Schlussfolgerung «gefälschte Pässe = Gefahr» eine zu einfache Schlussfolgerung.» Die CDU kritisierte diese Ausführungen als «abenteuerlich».

