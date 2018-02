Mehr als 100 Strafanzeigen nach rechtem «Frauenmarsch»

Rechtsextremisten und AfD-Politiker gehen in trauter Eintracht für Frauenrechte auf die Straße. Gegendemonstranten blockieren den Marsch. Nun hatten die Vorkommnisse vom Wochenende ein parlamentarisches Nachspiel.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem sogenannten Frauenmarsch mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Teilnehmern und einer Blockadeaktion von Gegendemonstranten am Wochenende führt die Berliner Polizei 114 Ermittlungsverfahren. Sie richteten sich gegen Anhänger «beider Spektren», teilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus mit. Am Rande des Marsches am Samstag war es zu Rangeleien zwischen Gegendemonstranten mit der Polizei gekommen. Eine Blockadeaktion von rund 1000 Menschen am Checkpoint Charlie unterband die Polizei nicht.