Netzhoppers gelingt nur ein Satzgewinn gegen Haching

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga ihre zwölfte Saisonniederlage kassiert. Gegen die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching unterlagen die Brandenburger am Mittwochabend nach gutem Beginn mit 1:3 (25:23, 13:25, 21:25, 15:25). Vor nur 331 Zuschauern in der Landkost Arena von Bestensee war Björn Andrae mit 23 Punkten der beste Angreifer beim Verlierer, gefolgt von Theo Timmermann (13).

Die Niederlage war insofern nicht tragisch, da die Mannschaft von Trainer Mirko Culic drei Spieltage vor Schluss der Bundesliga- Hauptrunde als Neunter im Niemandsland der Tabelle liegt, mit allenfalls noch theoretischen Chancen auf die Playoff-Teilnahme, aber auch frei von Abstiegssorgen.

Dennoch setzten die Netzhoppers anfangs ihren Gegner mit einer leidenschaftlichen Vorstellung unter Druck. In dieser Phase punktete vor allem Björn Andrae höchst zuverlässig. Der 36-jährige Ex-Nationalspieler verwandelte auch den zweiten Satzball zur 1:0-Satzführung.

Doch danach riss bei den Gastgebern der Faden völlig. Fehler in der Annahme sowie einige fahrige Angriffsaktionen bauten den Gegner auf. Haching war fortan das deutlich tonangebende Team.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. Februar 2018 22:20 Uhr

Quelle: dpa

