ALBA Berlin: Bogdan Radosavljevic an der Schulter operiert

Basketball-Profi Bogdan Radosavljevic ist an der linken Schulter operiert worden und steht dem Bundesligisten ALBA Berlin auf unbestimmte Zeit nicht zu Verfügung. Wie die Berliner am Mittwoch mitteilten, war «der Eingriff seit längerem geplant und ist gut verlaufen». Am Wochenende hatte der 24-Jährige noch im Pokalfinale gegen Bayern München gespielt. Bei der 75:80-Niederlage war Radosavljevic mit zwölf Punkten zweitbester Berliner Werfer.

